В зону АТО отбыл спецбатальон "Золотые ворота"
10:53, 09 августа 2014Армия
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Спецбатальон "Золотые ворота" отбыл в зону АТО. Работники батальона укомплектованы всем необходимым для выполнения служебных задач.
Бойцы батальона «Золотые ворота» поехали на Восток Украины / ТСН
Бойцы батальона патрульной службы милиции особого назначения «Золотые ворота» поехали на Восток Украины. Их обеспечили всем необходимым для исполнения служебных задач: формой, обувью, спецсредствами, оружием, медикаментами, питанием, водой и вещами первой необходимости.
Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Кроме того, полностью экипированы и вооружены снайперским и автоматическим оружием, пулеметами, гранатометами и т.д.
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Следует отметить, что подразделение «Золотые ворота» сформирован исключительно из добровольцев.
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