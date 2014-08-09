В зону АТО отбыл спецбатальон "Золотые ворота"

10:53, 09 августа 2014
Армия
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Спецбатальон "Золотые ворота" отбыл в зону АТО. Работники батальона укомплектованы всем необходимым для выполнения служебных задач.

АТО, батальон Золотые ворота / ТСН

Бойцы батальона патрульной службы милиции особого назначения «Золотые ворота» поехали на Восток Украины. Их обеспечили всем необходимым для исполнения служебных задач: формой, обувью, спецсредствами, оружием, медикаментами, питанием, водой и вещами первой необходимости.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Кроме того, полностью экипированы и вооружены снайперским и автоматическим оружием, пулеметами, гранатометами и т.д.

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Следует отметить, что подразделение «Золотые ворота» сформирован исключительно из добровольцев. 

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