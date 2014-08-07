Военные помогают жителям освобожденной Красногоровки

Два грузовых автомобили подразделений 93 отдельной механизированной бригады оперативного командования «Південь» доставили жителям городка самое необходимое: питьевую воду, хлеб, консервы и другие продукты питания.

Сейчас Красногоровка производит удручающее впечатление. Людей на улицах практически нет. Значительная часть жителей покинула город, другая боится выходить из жилищ и укрытий, которые оборудовали своими руками. Кое-где возле домов на кострах люди готовят пищу. На стволах деревьев и стенах домов - следы от пуль. Некоторые окна разбиты вдребезги. Там были позиции снайперов. Передвигаться по улицам и до сих пор жутко - где-то за Красногоровкой раздаются выстрелы.

Бои за Красногоровку продолжались почти три недели. Армейские подразделения могли взять городок и скорее, но в таком случае было бы гораздо больше разрушений, поэтому военные не применяли тяжелых видов вооружения. Последние три дня армейским подразделениям досаждали снайперы, но и их удалось нейтрализовать. После этого в город вошли первые грузовики с водой и хлебом.

Новость о том, что военные привезли воду и продукты, стремительно облетает городок. Возле цистерны и грузовика появляется очередь. Военные отдают свои продовольственные наборы. Говорят, что лучше останутся без обеда и ужина, но хоть немного помогут простым людям, которые оказались в беде.

- Это наша родная украинская армия, - успокаивают друг друга пожилые женщины в очереди, - теперь все будет хорошо. Главное, чтобы мир наконец воцарился. Главное, чтобы больше здесь не было преступников и бандитов.

Со слезами на глазах местные жители показывают журналистам свое бомбоубежище в подвале музыкальной школы. Здесь при свете керосиновой лампы проводили дни и ночи десятки жителей Красногоровки. Еще одни невольные заложники террористов - пациенты местной больницы.

- Все больные, которые могли передвигаться, покинули больницу, - рассказывает медицинская сестра, которая вместе с другими коллегами пришла набрать воды, - остались только лежачие. Уйти отсюда они не могут никак.

В больнице совсем мало медиков. Здесь практически круглосуточно работает один-единственный врач. Все остальные или ушли в отпуска, или просто уехали. 27-летний хирург Станислав не смог оставить город на произвол судьбы. В самые тяжелые времена он вел прием больных и днем, и ночью.

- Люди приходили с порезами и другими травмами, я оказывал им необходимую помощь, потом они шли домой, потому что в больнице также не было ни света, ни воды, - рассказывает врач. Как единственный человек во всей больнице он берет самую большую бочку и направляется к цистерне с водой.

Подвозить воду и продукты придется еще не один раз. Поэтому офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины предложили военному командованию сделать военные транспорты в Красногоровку систематическими. Кроме того, специалисты гражданско-военного сотрудничества уже нашли общественных активистов и благотворительные организации, которые также будут помогать местным жителям.