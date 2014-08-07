В Украине завершилась первая волна третьей очереди мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар Киевского городского военкомата, полковник Владимир Кидонь сегодня журналистам.

«Третья очередь мобилизационного развертывания - это наращивание группировок Вооруженных сил и других военных формирований, идет пополнение комплекта войск личным составом, а также техникой», - сказал он.

По словам военного комиссара, «на сегодняшний день мы завершили первую волну третьей очереди мобилизационного развертывания». В целом руководством государства и Министерством обороны определенно 5 таких волн, каждая из которых составляет 7 дней, сказал он.

Читайте такжеВ Черновицкой области депутаты местных советов идут добровольцами в армиюКидонь уточнил, что «в первый день мы осуществляем оповещение личного состава и руководителей предприятий, во второй-третьий день проводим медицинский осмотр для того, чтобы установить пригодность к воинской службе, и в четвертый, пятый и шестой дни происходит подача мобилизационных ресурсов, то есть личного состава и техники, в воинские части».

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