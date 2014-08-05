На освобожденных от террористов территориях обезврежено более 9 тыс. боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, среди уничтоженного: 499 снарядов, 604 минометных мины, 392 граната, 49 ракет от систем залпового огня и 7 тыс. 814 других взрывоопасных предметов.

Также саперы обследовали на наличие взрывоопасных предметов 584 административных здания, 474 га территории и 31,9 га водоемов.

Читайте такжеНа Луганщине в двух городах нашли 257 боеприпасов и более 25 тонн пороха Продолжая тему, Лысенко отметил, что террористы на востоке продолжают разрушать инфраструктуру, в частности, они взорвали железнодорожный мост возле населенного пункта Нижне Талое, в результате чего прекращена доставка угля на Луганскую ТЕС.

Как отметил Лысенко, сейчас в Луганской области обесточено 62 населенных пункта, в 46 из них электричество отсутствует полностью.