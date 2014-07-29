Авиация России продолжает нарушать госграницы Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, сегодня в период с 08.33 до 08.38 силами АТО зафиксировано нарушение государственной границы Украины со стороны РФ летательными аппаратами.

Это уже не первый подобный случай, подчеркивает Селезнев. Накануне также было зафиксировано несколько фактов незаконного нарушения границы Украины летательными аппаратами со стороны РФ.

«Порой эти самолеты уходили вглубь территории Украины на расстояние до 50 километров, перемещались в том числе и над городом Луганск», - сообщил он.

Селезнев допускает возможность того, что среди задач, возложенных на российскую авиацию, есть провокации «в формате тех, что произошли в городе Снежное».

При этом Селезнев подчеркивает, что силы АТО четко выполняют приказ верховного главнокомандующего ВС Украины по запрещению ведения огня артиллерии и авиации по жилым районам и местам, где проживает мирное население региона.

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