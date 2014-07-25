Военные врачи Днепропетровщины продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь раненым военнослужащим

Как отметил заместитель начальника Днепропетровского военного госпиталя подполковник медицинской службы Олег Поляков, в настоящее время военный госпиталь работает с двойной перегрузкой, медицинский персонал практически круглосуточно находится на своих рабочих местах и прилагает максимум усилий для предоставления помочь раненым.

Стоит отметить, что со времени проведения активной фазы антитеррористической операции Днепропетровский военный госпиталь стал основным центром оказания экстренной медицинской помощи раненым военнослужащим, которых эвакуировали из зоны боевых действий. После оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи для дальнейшего лечения раненых перевозят в других военных госпиталей нашей страны.

- На сегодня мы не потеряли ни одного пациента. Это все достигнуто благодаря группам быстрого реагирования, мобильным госпиталям, работникам аэропорта, сотрудникам медицинской службы аэропорта, благодаря работе больниц нашего города и военного госпиталя. Все эти структуры работают как единое целое, - подчеркнул начальник клиники неотложной хирургии военно-медицинского клинического центра Южного региона полковник медицинской службы Эдуард Хорошун.