В освобожденных от террористов населенных пунктах продолжаются работы по разминированию

С целью скорейшего возвращения жителей населенных пунктов к нормальной жизни бойцы инженерных подразделений прокладывают маршруты для доставки гуманитарных грузов, обеспечивают работу бригад, которые осуществляют восстановление разрушенных объектов инфраструктуры.

Только за последние несколько дней саперы обезвредили почти тонну взрывчатки ТНТ (тротил), около десятка самодельных взрывных устройств, а также двадцать противотанковых и противопехотных мин, заложенных террористами.

На территориях, которые подлежат разминированию саперы нередко находят также боеприпасы времен Великой Отечественной войны, что усложняет работу военных инженеров.

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Как сообщает Минобороны, во время разминирования административных и жилых зданий, автомобильных дорог и мостов военнослужащим саперных подразделений приходится иметь дело с разнообразными современными методами закладки взрывчатки и способов минирования, что свидетельствует о привлечении террористами профессионально подготовленных подрывников.