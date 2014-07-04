Кабмин утвердил порядок финансового обеспечения армии за счет благотворительности

Правительство утвердило Порядок финансового обеспечения потребностей национальной обороны государства (Вооруженных Сил) за счет благотворительных пожертвований физических и юридических лиц для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных Сил.

Соответствующее постановление Кабмина от 2 июля 2014 г. №222 опубликовано на Правительственном портале.

Действие порядка также распространяется на другие воинские формирования и Государственную службу специальной связи и защиты информации.

Порядок определяет механизм соответствующего обеспечения. Для получения благотворительных пожертвований Минобороны и/или воинские части, заведения и учреждения в соответствии с Порядком открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы, который утверждается Минфином, открывают в органах Казначейства специальные регистрационные счета по соответствующим бюджетным программам. Для организации сбора благотворительных пожертвований от иностранных физических и юридических лиц Минобороны может привлекать благотворительные организации, о чем заключается соглашение о сотрудничестве.

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Информация о реквизитах счетов для благотворительных пожертвований размещается на сайте Минобороны, а также в письменном виде предоставляется по запросам благотворителей.

Благотворительные пожертвования направляют в соответствии с утвержденными в установленном законодательством порядке сметами на осуществление мероприятий по обеспечению боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных Сил. Также Порядком определен механизм целевого направления средств, перевода валютных поступлений.

Распределение благотворительных пожертвований, которые зачислены на специальные регистрационные счета Минобороны для финансового обеспечения потребностей Вооруженных Сил по соответствующим направлениям использования, утверждается министром обороны или уполномоченным им должностным лицом. Для обеспечения осуществления общественного контроля за использованием благотворительных пожертвований на базе Общественного совета при Минобороны образуется консультативная комиссия, в состав которой могут входить представители общественных организаций.

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Операции, связанные с использованием благотворительных пожертвований, проводятся в соответствии с Порядком казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам, которые утверждаются Минфином. Закупка товаров, работ и услуг за счет благотворительных пожертвований осуществляется в установленном законом порядке.

В случае получения благотворительных пожертвований в натуральной форме их стоимость должна быть отображена в соответствующем бухгалтерском учете.

Порядком также прописан механизм предоставления возможности общественности осуществлять контроль за эффективным использованием благотворительных пожертвований.