Военным оперативного командования "Юг" вручили госнаграды

Сегодня, 1 июля, в Днепропетровске, командующий войск оперативного командования «Юг» генерал-лейтенант Руслан Хомчак вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Поздравить героев пришли руководство областной государственной администрации, родные и боевые побратимы военных.

Торжественная церемония награждения орденом «За мужество» III степени, военнослужащего 93 отдельной механизированной бригады старшего солдата Юрия Билыка прошла на Аллее Славы оперативного командования «Юг».

Старший солдат Билык Юрий Владимирович в ходе пятичасового боя на блокпосту вблизи одного из поселков Донецкой области, уничтожил две снайперские точки противника. Получив осколочное ранение ноги он до последнего отказывался покидать блокпост. Боец прошел курс лечения и реабилитации в Днепропетровском госпитале. На днях Юрий вернется к своей роте, где продолжит выполнять боевые задачи.

Орден Богдана Хмельницкого III степени вручен заместителю командира отдельной бригады армейской авиации по летной подготовке подполковник Валентину Цигульському, который в настоящее время проходит длительное лечение в Днепропетровской больнице.

Выполняя боевое задание в районе Славянска Донецкой области, пара вертолетов Ми-24 были обстреляны террористами из переносных зенитных ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов. В одном из Ми-24, которым пилотировал подполковник Валентин Цигульський, загорелась грузовая кабина и периодически отказывало управление. Офицеру удалось сбалансировать машину и совершить аварийную посадку. Из-за мощного удара командир экипажа получил серьезные травмы и переломы, а его штурман-оператор из-за многочисленных повреждений спины и конечностей потерял сознание. Несмотря на тяжелые травмы, подполковник вытащил штурмана-оператора из горящей кабины.