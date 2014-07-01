Делегация Академии сухопутных войск приняла участие в военном форуме в Австрии

В мероприятии приняли участие более 100 представителей высших военных учебных заведений из 17 разных стран Европы. Украина, которую представляли офицеры Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного, была представлена впервые, говорится в сообщении Министерства обороны.

Главной целью форума была разработка общих модулей базового образования офицеров, что дает возможность высшим военным учебным заведениям европейских стран обмениваться курсантами для приобретения международного опыта и совершенствования их подготовки.

В ходе работы форума офицеры из разных военных вузов были распределены на 5 секций, где на основе заранее предложенной странами-участницами тематики разрабатывали наиболее необходимые и актуальные модули военных дисциплин. Предложенные результаты разработок рассматривались членами научного комитета, в состав которого вошли представители военных вузов из Австрии, Польши, Румынии, Венгрии и Чехии. Среди них, в частности, Академия сухопутных войск им. Тадеуша Костюшко вооруженных сил Польши, с которой Академия сухопутных войск им. П. Сагайдачного имеет давние партнерские отношения.

Стоит отметить, что участие украинской военной делегации на форуме было положительно одобрено участниками всех присутствующих на мероприятии стран. Офицеры Академии сухопутных войск обсудили со своими иностранными коллегами ряд важных вопросов относительно будущего сотрудничества в области военного образования, дальнейшего сотрудничества, обмена курсантами.

"Украина выбрала курс на евроинтеграцию, а следовательно и трансформация военного образования должна происходить в формате передового европейского опыта", - отметил глава украинской делегации полковник Александр Дробан, - "В этом году мы презентовали нашим иностранным коллегам военное образование Украины на примере Академии сухопутных войск, а также сами ознакомились с общей системой подготовки офицеров для армий европейских стран".