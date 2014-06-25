Боевики за последние три дня 44 раза нарушали условия перемирия в зоне АТО - Селезнев

Об этом сообщил представитель АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

«Силы АТО выполнили комплекс мероприятий по установлению оборудования по мониторингу и фиксации действий боевиков, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе», - отметил он и прибавил, что «в режиме он-лайн продолжаются съемки обстрелов блокпостов и позиций, на которых дислоцируются силы АТО».Читайте такжеБоевики не соблюдают условия перемирия и продолжают обстрел позиций сил АТО - Селезнев

Селезнев подчеркнул, что «имеющиеся неопровержимые доказательства свидетельствуют о грубом нарушении боевиками условий мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины».

«Руководство АТО настаивает на соблюдении условий мирного плана по урегулированию ситуации на востоке Украины. Одновременно с этим фиксирует частные случаи провокаций и преступных действий со стороны боевиков», - заметил представитель АТО.

«Только за три дня силами АТО зафиксировано 44 случая нарушения боевиками режима прекращения огня, из них 6 только за последние несколько часов», - подчеркнул пресс-офицер.Читайте такжеВ Антраците от выстрела из гранатомета погиб 10-месячный младенец

«Среди них обстрел боевиками из стрелкового оружия блокпоста вблизи комбикормового завода, минометные обстрелы блокпоста украинских военнослужащих, расположенного на горе Карачун. Ведение огня из автоматического гранатомета АГС-17 по позициям украинских военнослужащих на блокпосту, которые дислоцируются на перекрестке дорог на Красный Лиман и Славянск», - уточнил Селезнев.