В Минобороны заявили, что средства со счетов "активно осваиваются"

На сегодня решением Правительства из резервного фонда государственного бюджета Украины в распоряжение Минобороны выделено 4,7 млрд грн, которые распределены на:

94,5 млн грн - питание личного состава,

1 410,1 млн грн - на закупку горюче-смазочных материалов,

145, 8 млн грн - вещевое обеспечение, из них 118 млн грн - на приобретение средств индивидуальной защиты - кевларовых бронежилетов и шлемов,

17 млн грн - банно-прачечные услуги,

1 558,9 млн грн - восстановление исправности вооружения и военной техники,

85 млн грн - проведение учебных сборов и оплата перевозок,

612,5 млн грн - на закупку вооружения и военной техники,

742,9 млн грн - денежное обеспечение военнослужащих,

22,5 млн грн - на выплату помощи семьям погибших в АТО и в случае инвалидности.

Полковник Инжиевский Александр рассказал, что в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины в качестве благотворительной помощи Вооруженным Силам Украины от юридических и физических лиц поступило более 132,8 миллионов гривен, которые будут распределены следующим образом: 113,6 млн грн - на обеспечение вещевым имуществом, 2,2 млн грн - обеспечение связи, 4,9 млн грн - топографическое обеспечение, 8 млн грн - медицинское обеспечение. Относительно питания, то осуществлено закупку 130 тысяч комплектов сухих пайков и завершена процедура закупки еще 300 тысяч.

Стоит отметить, что Минобороны в натуральном виде получило благотворительной помощи на 35 млн грн., постоянно учитывается.

Относительно обеспечения вещевым имуществом, то за средства, которые пришли на счета Министерства обороны Украины в качестве благотворительной помощи, уже закуплено и поставлено до мест выполнения подразделениями Вооруженных Сил Украины задач 15 тысяч пар обуви, полевые куртки утепленные, костюмы летние полевые, постельное и нательное белье, мыло, пряжки, фуражки, то есть всю номенклатуру одежды военнослужащего.

"Уже наступил переломный момент, и деньги начали активно осваиваться. На руководстве Минобороны лежит большая ответственность за использование этих денег. Все средства, поступающие на счета Минобороны, в соответствии с положениями гражданского и хозяйственного кодексов приобретают статус государственных средств, порядок их использование регламентируется Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок». При этом осуществляется закупка лишь тех предметов вещевого имущества, предусмотренных нормами обеспечения (утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 1444) и принятые на поставки", - подчеркнул полковник Александр Инжиевский.

По его словам, закупка осуществляется путем применения процедур, что позволяет сократить сроки проведения закупок с 60 до 21 дня. Старая редакция закона о госзакупках позволяла их осуществить за 50 - 90 суток, а новая (от 10 мая 2014 года) дает возможность сделать это минимум за 15 суток. Также еще требуется время на изготовление имущества и доставки до подразделений.

"В последнее время финансирование армии осуществлялось по остаточному принципу. Ведь финансирование Вооруженных Сил Украины на уровне менее 1% ВВП означает разрушение войска, а не развитие. Сейчас мы впервые достигли финансирование армии на уровне 1,25 % ВВП", - подчеркнул полковник Александр Инжиевский.

Относительно закупки бронежилетов, то сейчас завершены процедуры и продолжается активная поставка бронежилетов варианта «Корсар М3» в подразделения ВС Украины в количестве 17 тысяч штук, из которых более 4 тысячи нового образца будет поставлено до зоны АТО.

По словам офицера, в Украине основные материалы для бронежилетов не производятся, поэтому их нужно закупать за рубежом. Основное сырье для их изготовления - это кевлар и таврон.

"Возможности для увеличения поставок, учитывая специфику продукции, отсутствуют. Вместе с тем, мы вышли на хорошие темпы - если раньше речь шла о 250 в сутки, то сейчас количество увеличивается, и к 20 июля бронежилетами будут обеспечены все военнослужащие Вооруженных Сил Украины - участники АТО на 100%", - отметил он.

Как он отметил, производство кевларовых шлемов в Украине ограничено. Их поставки будет осуществлять отечественный производитель.

Относительно закупок тепловизоров и приборов ночного видения, то, по словам полковника Александра Інжиєвського процедуры закупок происходят в соответствии с государственным заказом.