Военные врачи в Чернигове за один день готовы прооперировать до 50 участников АТО

Как сообщил начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко течение последних месяцев в госпитале введено в действие 3 новых операционных. Одну капитально отремонтировали и еще две созданы с нуля. Все оснащены современным оборудованием: аппаратами для искусственной вентиляции легких, анестезиологическими приборами, специальными лампами и новыми операционными столами.

"Отныне за один день мы можем прооперировать от 20 до 40 раненых военнослужащих. А в экстремальных условиях до 50 человек. С новым оборудованием и квалификацией наших хирургов, среди которых и участники боевых действий в «горячих» точках, можно утверждать - они сделают все, чтобы спасти жизнь украинского военного", - сообщил полковник Александр Слесаренко.

Следует добавить, что деньги для обустройства взяли со счетов специального фонда медицинского учреждения. Также частично помогли спонсоры и благотворители. Все работы обошлись черниговским военным медикам на сумму 126 тысяч гривень.