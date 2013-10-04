150 семей феодосийских военнослужащих встретят зимние праздники в новых домах

В нем приняли участие директор Департамента капитального строительства Лариса Храмченко, совладелец подрядных предприятий ООО "Технопластик" и ООО "Корчев - Монтаж" Роман Лукичев, представители Общественного совета при Министерстве обороны Украины, бесквартирных военнослужащих, которым распределено жилье в незавершенных жилых домах.

- Министерство обороны Украины финансовые обязательства по договорам купли-продажи и долевого участия выполнило в полном объеме. Мы принимаем все возможные меры по заселению жителей в эти дома и решению проблемных вопросов застройщиков, которые не выполнили перед Министерством обороны Украины своих договорных обязательств, - отметила Лариса Храмченко.

На предыдущем совещании, состоявшемся 25 апреля этого года в Департаменте капитального строительства Минобороны был затронут ряд вопросов заселенных, но не введенных в эксплуатацию домов, и окончания на этих объектах строительных работ. По решению директора Департамента капитального строительства была создана рабочая группа из представителей Минобороны для помощи в решении проблем, возникающих при выполнении договорных обязательств застройщиками. В частности, проблемными были дома в г. Керчь по ул. Павлика Морозова, 18, в г. Феодосия по ул . Симферопольское шоссе, 24е, ул . Крымской, 84 и Дружбы, 24 в пгт Щебетовка по ул . Луговой , 3а и т.д.

Как сообщили члены рабочей группы подполковник Андрей Фомуляев и майор Сергей Каземирчик, в Керчи по ул . Павлика Морозова, 18 в июне - сентябре 2013 проведена работа по обеспечению электроснабжения. Это удалось сделать благодаря инициативе Департамента капитального строительства МО Украины. Поэтому дом уже заселен.

В доме в пгт Щебетовка по ул . Луговой, 3а также заключены постоянные договора на электроснабжение между жителями и Феодосийской РЭС, заменены счетчики, на днях должны подключить к дому газоснабжения, и после этого установить котлы отопления.

Восстановлено строительные работы и по улицам Симферопольское шоссе и Крымская в Феодосии. Как заверил представитель ООО "Технопластк" Роман Лукичев , в течение максимум трех месяцев дома будут сданы в эксплуатацию и 150 семей военнослужащих смогут в них заселиться. Работы продолжаются по ранее утвержденному плану - графику, а помощь Министерства обороны Украины и общественности относительно утверждения документации только способствовать ускорению получения новоселами ордеров.

- Минобороны будет всеми возможными путями способствовать в решении проблемных вопросов , - отметила Лариса Храмченко .