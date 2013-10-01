Военные Западного региона осуществляли маневры под наблюдением Президента Украины

Свое мастерство и профессиональную выучку Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Виктору Януковичу продемонстрировал личный состав бригадной тактической группы, состоящей из батальонных тактических групп 24-й механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины и 80-го отдельного аэромобильного полка высокомобильных десантных войск ВС Украины с подразделениями усиления.

Активная фаза началась с проведения самолетом-разведчиком Су-24 МР Воздушных Сил воздушной разведки в интересах ведения рейдовых действий бригадной тактической группы и действий разведывательного взвода на БРМ-1 и БМП-2. Рядом с боевыми машинами личный состав выполнял задания на квадроциклах, которые являются перспективным средством передвижения для разведывательных подразделений механизированных и высокомобильных десантных войск.

По данным разведки, возникла необходимость провести по пехоте противника, которая перешла в наступление, авиационную (силами бомбардировщиков Су-24М, штурмовики Су-25 и истребителей Су-27) и артиллерийскую (с использованием реактивной артиллерийской батареи «Ураган», реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", самоходно-артиллерийских дивизионов "Акация" и "Мста-С") подготовки. После чего два звена транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТ под прикрытием звена ударных вертолетов Ми-24 выполнили десантирование штурмовым способом с зависанием и с использованием стрелкового оружия с борта вертолета, а также по фалам под прикрытием ударных вертолетов с использованием бортового пушечного вооружения.

После высадки тактический воздушный десант стремительно атаковал условного противника, "уничтожил" живую силу, огневые средства в указанном районе, захватил определенный рубеж и удерживал его до подхода главных сил.

Огневую поддержку действий десанта осуществляла минометная батарея, взвод станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и огнеметный взвод, на вооружении которого находятся ручные пехотные огнеметы "Рысь".

В то же время механизированная рота, действовавшая в качестве главной походной заставы, вышла на определенный рубеж и, развернувшись в боевой порядок, с ходу вступила в бой, поражая противника огнем из стрелкового оружия, вооружения танков и БМП. Борьбу с бронированными целями противника на направлении действий роты вел экипаж танка Т-64 "Булат" управляемыми ракетами "Комбат".

Для обозначения действий воздушного противника самолет МиГ-29 сбросил две осветительные авиационные бомбы имитировали действия средств воздушного нападения. На борьбу с ними были задействованы подразделения сводной зенитной ракетно-артиллерийской батареи, вооруженные комплексами "Тунгуска" и "Стрела-10".

Военнослужащих, которые по сценарию получили "ранения" во время боя, эвакуировал экипаж вертолета Ми-8. Эвакуация осуществлялась из окопа с помощью системы типа "Адаптер" из положения зависания вертолета, в расположение передовой мобильной группы военного мобильного госпиталя для оказания медицинской помощи.

С переходом механизированных и танковых подразделений в атаку началась огневая поддержка наступающих войск. В это время реактивный дивизион БМ-21 "Град" совершил огневой налет на командный пункт бригады противника, с целью нарушения системы управления войсками и оружием.

При выполнении задач по истребительного прикрытия действий войск Су-27 вступил в воздушный бой на малых высотах с парой истребителей МиГ-29, летчик удалось связать их боем и тем самым отвлечь внимание от основных сил истребительного прикрытия.

С целью наращивания усилий и увлечения важного объекта условного противника во время демонстрационного тактических учений сводной звеном самолетов транспортной авиации - одного Ил-76 и двух Ан-26 - было проведено десантирование парашютным способом парашютно-десантной роты, военнослужащие которой после приземления уничтожили определенный об объект, а впоследствии - захватили и удерживали выгодный рубеж до подхода главных сил. При дальнейшем преследования условного противника обстановку продолжал наращивать руководитель обучения.