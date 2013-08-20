Военнослужащие проходят профессиональную переподготовку

Кстати, за время действия проекта уже около 7500 военнослужащих Украины прошли переподготовку, в частности, 385 белоцерковчан получили квалификацию по различным отраслям знаний.

Организаторами переподготовки выступили Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Министерство социальной политики Украины, командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Белоцерковского гарнизона и Ресурсный и карьерный центр для уволенных военнослужащих Вооруженных Сил Украины (РКЦ).

В течение 3-х месяцев слушатели проходили обучение по 500-часовой учебной программе в Белоцерковском институте экономики и управления "Менеджмент и администрирование".

В церемонии выпуска приняли участие представители местной власти, ректората института, командование гарнизона, средств массовой информации и выпускники предыдущих курсов.

- Обеспечение социальных гарантий военнослужащим и членам их семей является неотъемлемой составляющей профессионализации украинской армии, - отметил председатель правления Ресурсного и карьерного центра для уволенных военнослужащих ВС Украины полковник в отставке Александр Коренчук.