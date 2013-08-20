На запорожском телевидении говорили о престиже контрактной службы

На днях в студии Запорожской независимой телерадиокомпании «ТВ-5» состоялся прямой эфир телевизионной программы «Давайте выясним», гостем которой стал заместитель областного военного комиссара по воспитательной работе полковник Михаил Логвинов. Офицер проинформировал телезрителей об основных направлениях реформирования и развития Украинской армии, поэтапное наращивание укомплектованности войск военнослужащими по контракту, последний призыв граждан на срочную военную службу, а также дальнейшее внедрение службы, а также дальнейшее внедрение службы в военном резерве.

– Особое внимание уделяется обеспечению жильем и повышению денежного обеспечения военнослужащих-контрактников. Все эти мероприятия будут способствовать повышению конкурентоспособности военной службы на рынке труда, росту ее привлекательности и престижа, – сообщил полковник Михаил Логвинов.

В условиях реформирования Украинского войска проводится работа по дальнейшему внедрению службы в военном резерве, что является одним из приоритетных направлений профессионализации Вооруженных Сил Украины.

– После успешного овладения программы боевой подготовки и окончания учебных сборов резервисты получают денежное вознаграждение в размере 1600-3100 гривен, – отметил полковник Михаил Логвинов.

По словам офицера, осенью в 2013 году на срочную военную службу из Запорожской области будет отправлено 600 юношей, из них в Вооруженные Силы Украины – 270 человек. В этот же период будут проходить мероприятия по отбору кандидатов из числа призывников на контрактную службу.