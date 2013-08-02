Украинские миротворцы в Косово передислоцировались





Сегодня, 2 августа, в 6 утра по местному времени по приказу командира многонациональной боевой группы «East» полковника американской армии Дэвида Вудса военнослужащие национального контингента 17-й ротации завершили миссию на военной базе «Cabra» и тремя автоколоннами переместились к базовому лагерю «Nothinghill» для выполнения дальнейших боевых распоряжений Командования сил KFOR.

На протяжении трех недель украинские миротворцы из состава четырех специальных взводов под общим командованием заместителя командира национального контингента капитана Николая Верпеты круглосуточно обеспечивали охрану указанного военного объекта, несли службу на наблюдательных постах, а также осуществляли автомобильные и пешие патрулирования по маршрутам, которые проходят как по населенным пунктам, так и по прилегающим горным участкам дорог на севере края. Как подытожил командир национального контингента майор Владимир Кокорев, все боевые распоряжения, поставленные командованием многонациональной боевой группы «East» относительно выполнения задач на базе «Cabra», были выполнены вовремя, в полном объеме и на должном уровне.

Следует отметить, что командование украинского миротворческого контингента и командиры специальных взводов постоянно сосредоточивают внимание на тщательной подготовке личного состава и детальном разъяснении им специфики выполнения боевых распоряжений в тех или других условиях. Для предупреждения расхождений, возникновения непредсказуемых обстоятельств, постоянно осуществляются рекогносцировочные патрули в определенной зоне интересов многонациональной боевой группы «East».

Базовый лагерь «Nothinghill», где на протяжении последующих трех недель будут выполнять задачи миротворцы национального контингента, находится на севере Косово в 120 километрах от пункта постоянной дислокации американской военной базы «Bondsteel». Здесь украинские военные на определенное время заменят польских в круглосуточной охране района наблюдательного поста «COOKE», зоны посадки вертолетов, периметру, КПП и других важных объектов базы, будут проводить эскорт колонн гражданских и военных транспортных средств, отрабатывать действия в ситуационно–аналитических патрулях (SAP), а также будут осуществлять VCP – мобильный контроль транспортных средств, в том числе в вечернее время, в условиях напряженной обстановки, учитывая нестабильность поведения местного населения, проживающего на севере Косово.

Выполнение данных задач будет осуществляться на ротационной основе с периодичностью, определенной командиром национального контингента.

В период несения службы на военной базе «Nothinghill» где, кстати, комендантом офицер ВС Украины майор Владимир Воловик, украинское подразделение тактически будет подчинено передовому командному посту многонациональной боевой группы «East», которая дислоцируется на военной базе вблизи населенного пункта Ново Село.