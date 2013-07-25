В детском лагере ВСУ состоялась акция «Выбери военную профессию»

Главная цель данного мероприятия – повысить престиж военной службы, проинформировать учеников общеобразовательных учебных заведений по всей Украине о военных специальностях, а также помочь в выборе будущей профессии.

Во время тематической встречи, которую организаторы провели в форме различных дискуссий, конкурсов, викторин и интеллектуальных игр, педагоги ответили на многочисленные вопросы школьников.

По словам директора детского лагеря Ларисы Сергеевой, такие нестандартные творческие мероприятия для молодежи направлены на повышение интереса к военной службе. Мальчики и девочки получают возможность не только пообщаться с представителями героических профессий, но и сделать свой жизненный отбор.

– Выбор будущей профессии без преувеличения можно назвать выбором жизни. Поэтому профориентационная акция вызвала большой интерес у всех юных «гагаринцев» и в большей степени будет способствовать их дальнейшему военно-патриотическому воспитанию, – подчеркнул педагог.