В 8-м армейском корпусе определили лучшую снайперскую пару

В течение трех дней четыре снайперских пары – самые меткие стрелки из 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады из Новоград-Волынского и 72-й отдельной гвардейской механизированной бригады из Белой Церкви соревновались за высокое звание «Лучший снайпер». Соревнования проходили в Ужачинском учебном центре под руководством старшего офицера отдела боевой подготовки управления 8-го армейского корпуса подполковника Игоря Столярика.

Военнослужащие двух прославленных гвардейских частей преодолевали полосу разведчика, показывали свои умения по оказанию первой медицинской помощи при огнестрельных ранениях, демонстрировали знания и навыки по военной топографии, отрабатывали нормативы по защите от оружия массового поражения, уничтожали мост и контрольно-наблюдательный пункт условного противника, преодолевали реку в брод и минное поле, стреляли по разным мишеням и тому подобное.

Планом проведения соревнований было предусмотрено больше десяти испытаний для снайперских пар, которые постоянно дополнялись разными вводными. На одном из этапов соревнований снайперские пары незаметно выдвигались в заданные точки, занимали на выбор позиции и наблюдали за определенным объектом, после чего выполняли задачу по уничтожению определенных целей. На другом – отрабатывали вопрос обнаружения лиц командного состава механизированного подразделения, который прочесывал район, ища снайперов.

Стоит отметить, что параллельно в Новоград-Волынском проходили корпусные соревнования на лучшего разведчика. Поэтому, организаторы соревнований к плановым этапам добавили несколько вводных. Следовательно, снайперские пары, во время выдвижения к определенным точкам, параллельно выполняли задачу по сбору данных о разведывательных группах условного противника.

По словам подполковника Игоря Столярика, целью этих, как и любых других соревнований, является определение лучших, в данном случае – наиболее подготовленных снайперов. Кроме того, во время подобных мероприятий совершенствуется профессиональная подготовка и профессиональное мастерство, повышается уровень полевой выучки и физической выносливости.

– В ходе таких соревнований снайперы вырабатывают твердые практические навыки в овладении вооружением, организации боевых действий и их обеспечении, развитии творческой инициативы, а это – главнее всего, – отметил подполковник Игорь Столярик.

По итогам соревнований Кубок лучшей снайперской пары получили военнослужащие роты снайперов 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Все победители от имени командира 8-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Петра Литвина были награждены грамотами и ценными подарками.