Руководитель военно-музыкального центра СВ ВСУ получил звание «Национальный лидер Украины»

Начальник, художественный руководитель военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Заслуженный артист Украины, подполковник Александр Шевчук за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, значительные профессиональные достижения награжден дипломом и званием «Национальный лидер Украины» в номинации «Культура. Искусство».

Музыка является основой жизни Александра Шевчука. Он работает «без перерыва на рекламу». Каждый день – концерты, туры, фестивали и просто репетиции. Сейчас в репертуаре военных музыкантов наряду с народными – эстрадные песни, рок-н-ролл и джаз. Коллектив привлекает внимание разноплановостью номеров: музыканты исполняют как классические произведения, так и готовят современные шоу-программы. Благодаря своему руководителю коллектив находится в постоянном творческом поиске и ведет активную служебную и концертную деятельность: обслуживает официальные церемониалы на государственном уровне, участвует в военных парадах и прохождениях войск на Крещатике, возложении цветов, встреч иностранных государственных делегаций, выступает с концертами на военных полигонах во время учений и т.п. За время своего существования военно-музыкальным центром проведено более 1000 концертно-строевых мероприятий в воинских частях гарнизонов Вооруженных Сил Украины и в гражданских организациях. Артисты и музыканты центра участвовали почти в 25 международных фестивалях, программах, концертах Европы и России, представляя украинское искусство на международной арене: г. Кромержиж (Чехия); г. Штутгарт Мемминген, Брауншвейг, Зиген, Оберхаузен (Германия); г. Санкт-Петербург (Россия); г. Живе, Сен-Кантен, Шалон-сюр-Саон (Франция).

Работа центра направлена на создание интересных масштабных проектов и шоу-программ, которые поддерживают развитие национальных военно-патриотических традиций и повышают имидж военной службы среди населения Украины. В сентябре 2009 г. был основан и на сегодня продолжается рекламно-агитационный проект центра, совместно с Черниговским городским военкоматом – «День призывника «Время новых героев», цель которого заключается в эффективном распространении среди молодежи информации о службе в Вооруженных Силах Украины, донесении школьникам объективных сведений об обучении, службе и быте военнослужащих. В последние годы проект расширил свои границы и проводится не только в городе, но и охватывает отдаленные населенные пункты Черниговского района.

Также центр инициировал уникальный детский проект «Армия – детям», в рамках которого совместно с военными музыкантами России зрителям была представлена шоу-программу «Волынка-Блюз» с участием заслуженного артиста России – Вениамина Мясоедова. В начале 2008 г. в рамках этого же проекта в Чернигове состоялась премьера первого в Украине детского мюзикла «Большой малыш Гулливер» харьковского композитора Владимира Птушкина. Премьеру подарили детям военнослужащих, детям-сиротам и инвалидам. Продолжая проектные мероприятия, военно-музыкальный центр выступил организатором Международного детского конкурса-фестиваля им. Ревуцкого. В нем принимали участие юные таланты из Украины, России, Великобритании и Германии. И завершающим этапом проекта стал Открытый юношеский фестиваль «Цветок мира», который направлен на популяризацию украинского национального и лучших образцов мирового музыкального искусства с привлечением к этой деятельности лучших детских исполнительных коллективов из разных стран мира, а также который способствует налаживанию и дальнейшему углублению творческих связей между ними, повышению роли и вклада Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в поддержке и развитии международного сотрудничества. Фестиваль начал свою творческую биографию представлением молодых исполнителей из разных уголков Европы. Чрезвычайно символично, что в наше время именно военные протягивают руку молодым юношам и девушкам, открывают будущих личностей.

Традиционными стали и совместные мероприятия военных художников (музыкантов) и Министерства культуры Украины. Ежегодно на базе центра проводится Международный гитарный фестиваль. Интересно, что именно военный коллектив, камерный хор центра, союз композиторов Украины в свое время пригласил к участию в Международном фестивале «Musik Fest-2008» в Киеве. Именно коллектив хора под руководством главного хормейстера, заслуженной артистки Украины, работника Вооруженных Сил Украины – Марины Гончаренко – занял почетное второе место и получил звание лауреата в номинации «Профессиональные коллективы» на Международном фестивале церковной музыки «Хайнувка – 2009», который состоялся в Республике Польша. В фестивале принимали участие 23 музыкальных коллектива из Эстонии, Литвы, России, Польши, Татарстана, Молдовы, Германии, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Украины. Впервые за всю историю фестиваля в престижной категории – «профессиональные коллективы» – выступали военные хористы из Чернигова.

Александр Шевчук активно участвует в художественной жизни города Чернигова: в 2011 г. он – главный дирижер празднования Дня города Чернигова, председатель жюри 2-го городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Зов сердца», посвященного 67-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Личный состав центра неоднократно поощрялся отличиями и наградами министра обороны Украины, начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Секрет успехов центра – высокопрофессиональные творческие кадры, преданные своему делу независимо от того, где выступают военные музыканты: в воинских частях, на общественных мероприятиях или международных фестивалях – всюду они вызывают чувство гордости за страну, за ее Вооруженные Силы.