Украинских миротворцев в Либерии посетил начальник авиации миссии ООН

Целью его приезда было знакомство с личным составом контингента, а также оценка способности выполнять задачи по обеспечению безопасности на границах Либерии и в зонах ответственности экипажами на вертолетах Ми-8 и Ми-24 во время дождливого сезона.

– Невозможно представить выполнение патрулирования, воздушной разведки, авиационной поддержки наземных войск миссии, спасательные операции и перевозки пассажиров и груза без участия украинских вертолетов. Вертолетные боевые машины заняли весомое рабочее место в африканском небе, – отметил Кульдиб Марик во время встречи с руководящим составом отряда. – Через несколько недель начнется сезон тропических дождей, во время которого значительно уменьшится количество дней, пригодных для выполнения полетов, но увеличится количество вылетов. Ведь только вертолет сможет добраться до тех пунктов, где выполняет задачи личный состав миссии и проживает местное население. В настоящее время это делается с помощью автомобилей.

Находясь на местном аэродроме, где базируется воздушная и спецтехника, руководитель авиации миссии ООН в Либерии ознакомился с возможностями вертолетов, осмотрел вооружение и оборудование транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24.

– В течение двух месяцев пребывания 18-й ротации в Западной Африке украинские экипажи провели в небе на вертолетах Ми-8 и Ми-24 более 550 часов, перевезен 1451 пассажир, 19,5 тонн грузов. Все это – результат слаженной работы всех подразделений отряда: военных летчиков, инженерно-авиационной службы, водителей, связистов, тыловой службы и охраны, – отметил полковник Петр Плис.