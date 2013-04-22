На Николаевщине танкисты проводят учебные стрельбы

Как рассказал начальник штаба танкового батальона майор Александр Береславец, во время занятий по огневой подготовке танкисты отработают выполнение упражнения стрельб из вооружения танка и метания ручной имитационной гранаты. Кроме этого личный состав получит навыки разведки целей наблюдением, определение исходных установок для их поражения и целеуказаний и т.п.

– Выход на полигон создан для совершенствования командных и методических навыков командиров при проведении занятий по боевой подготовке, приобретения ими практических навыков в управлении огнем, проверки обученности экипажей в выполнении упражнений контрольных и боевых стрельб, – отметил майор Александр Береславец.

Мероприятие проводится под руководством заместителя командира бригады подполковника Валерия Водолазского. По словам офицера, большинство экипажей только недавно прибыли в гвардейское соединение после прохождения подготовки в учебном центре. Поэтому основное внимание руководства на занятиях уделяется слаженности личного состава, верности действий экипажей и соблюдению мер безопасности.

– В этом году количество запланированных стрельб, по сравнению с предыдущими, выросла в несколько раз, – рассказал подполковник Валерий Водолазский. – Это позволит нам качественно повысить обучаемость личного состава, подготовить его к участию в конкурсе на лучший танковый экипаж и взвод, а также предоставить возможность командирам танковых взводов усовершенствовать личные умения в управлении огнем подразделения, оценке целей по их важности.

Полевой выход танкистов завершится выполнением упражнений боевых стрельб штатным артиллерийским выстрелом в условиях наступательного и оборонительного боя.