Первый заместитель Министра обороны во Львове встретился с местными властями и польскими дипломатами
Сегодня, 20 апреля, во время пребывания вЛьвовском гарнизоне первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник встретился с чиновниками облгосадминистрации и органов местного самоуправления, а также представителями польской дипломатической миссии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества оборонного ведомства и местной власти, в частности относительно возможной передачи на баланс города зданий и земель военного городка, где располагается квартирно-эксплуатационный отдел города Львова.
Первый заместитель Министра обороны Украины отметил, что во время личного общения с представителями местной власти и Консульства Республики Польша было достигнуто согласие по всем организационным вопросам.
- Дома военного городка в установленном порядке будут передаваться на баланс местной власти, которая, в свою очередь, передаст их в аренду польской общине, - сообщил Александр Олейник.
Как сообщил Генеральный консул Республики Польша во Львове господин Ярослав Дрозд, в перспективе рассматривается возможность создания на базе указанного военного городка "Центра польской культуры и европейского диалога".