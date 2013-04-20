Первый заместитель Министра обороны во Львове встретился с местными властями и польскими дипломатами

Стороны обсудили вопросы сотрудничества оборонного ведомства и местной власти, в частности относительно возможной передачи на баланс города зданий и земель военного городка, где располагается квартирно-эксплуатационный отдел города Львова.





Первый заместитель Министра обороны Украины отметил, что во время личного общения с представителями местной власти и Консульства Республики Польша было достигнуто согласие по всем организационным вопросам.

- Дома военного городка в установленном порядке будут передаваться на баланс местной власти, которая, в свою очередь, передаст их в аренду польской общине, - сообщил Александр Олейник.

Как сообщил Генеральный консул Республики Польша во Львове господин Ярослав Дрозд, в перспективе рассматривается возможность создания на базе указанного военного городка "Центра польской культуры и европейского диалога".