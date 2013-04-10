Министры обороны Украины и Аргентины обсудят перспективы сотрудничества

В Буэнос-Айрес руководитель оборонного ведомства встретится с министром обороны Аргентинской Республики доктором Артуро Антонио Пуричелли. После этого главы делегаций посетят Морской промышленный комплекс (CINAR) и ледокол «Иризар».

Во время визита украинская военная делегация ознакомится с назначением и возможностями Центра подготовки к миротворческим операциям.

Следует подчеркнуть, что в ходе работы стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов относительно перспектив двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах между Министерствами обороны Украины и Аргентинской Республики, а также приоритетных направлений дальнейшего развития.

По итогам переговоров между делегациями Министерства обороны Украины и Министерства обороны Аргентинской Республики ожидается подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Аргентинской Республики о военно-техническом сотрудничестве.