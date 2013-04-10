Министры обороны Украины и Аргентины обсудят перспективы сотрудничества
Сегодня, 10 апреля 2013 года, начался рабочий визит украинской военной делегации во главе с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым в Аргентинскую Республику.
В Буэнос-Айрес руководитель оборонного ведомства встретится с министром обороны Аргентинской Республики доктором Артуро Антонио Пуричелли. После этого главы делегаций посетят Морской промышленный комплекс (CINAR) и ледокол «Иризар».
Во время визита украинская военная делегация ознакомится с назначением и возможностями Центра подготовки к миротворческим операциям.
Следует подчеркнуть, что в ходе работы стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов относительно перспектив двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах между Министерствами обороны Украины и Аргентинской Республики, а также приоритетных направлений дальнейшего развития.
По итогам переговоров между делегациями Министерства обороны Украины и Министерства обороны Аргентинской Республики ожидается подписание Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Аргентинской Республики о военно-техническом сотрудничестве.