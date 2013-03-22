На Тернопольщине военнослужащие ВСУ подняли перевернувшуюся "фуру"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, вследствие нового циклона, который пришел в Украину этой ночью, на дорогах Западной Украине наблюдается чрезвычайно сложная ситуация. На Тернопольщине на трассе Львов - Тернополь около 7-ми часов утра вблизи населенного пункта Озерная результате непогоды произошла чрезвычайная ситуация. Перевернулась крупногабаритная "фура", в результате чего образовался затор протяженностью более 1 километра.

Как сообщил ТИО Тернопольского областного военного комиссара подполковник Роман Галак, для подъема "фуры" и ликвидации затора была задействована инженерная машина заграждения ИМР-2 полка Чертковского гарнизона, которая в тот момент работала над ликвидацией последствий снегопадов в Зборовском районе.

- В результате своевременных действий оперативной группы Тернопольского областного военного комиссариата и Зборовского-Козовского объединенного военного комиссариата во главе с подполковником Сергеем Гаврилюком и своевременного подхода ИМР-2, в 10.00 движение по трассе Львов - Тернополь был восстановлен, - отметил подполковник Роман Галак.

Стоит отметить, что в Тернопольском областном военном комиссариате создана оперативная группа, которая отслеживает ситуацию по всем районам края. В частности, за прошедшую неделю военнослужащими Вооруженных Сил совместно со спасателями государственной службы чрезвычайных ситуаций в Тернопольской области возобновлено движение к более 230 населенных пунктов.