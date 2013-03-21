Командование Воздушных Сил Украины встретилось с делегацией ВВС Бангладеш
В Виннице, в рамках пятидневного визита в Украину, в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялась встреча с командующим Военно-Воздушных Сил Вооруженных Сил Народной Республики Бангладеш маршалом авиации Мухаммедом Энамул Бари, во время которой обсуждались перспективные направления военного сотрудничества.
Во время двусторонних переговоров, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак ознакомил высокопоставленных гостей с современным состоянием отечественных Воздушных Сил и перспективой их развития.
Во время встречи члены иностранной делегации проявили заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в авиационной сфере.
В завершение переговоров Командующий Военно-Воздушных Сил Вооруженных Сил Народной Республики Бангладеш маршал авиации Мухаммед Энамул Бари поблагодарил за возможность посетить Украину и ознакомиться с повседневной деятельностью Воздушных Сил. Он отметил, что эта встреча является хорошим началом для дальнейшего двустороннего военного сотрудничества.
Согласно программе пребывания иностранной военной делегации в Украине, гости посетят в Василькове бригаду тактической авиации, где ознакомятся с повседневной деятельностью авиационной воинской части. Также они побывают на Государственном предприятии «Антонов», Государственной компании «Укрспецэкспорт», Государственном предприятии «Завод 410 гражданской авиации» и на Запорожском акционерном обществе «Мотор Сич».
Визит иностранной военной делегации в Украину продлится до 23 марта.