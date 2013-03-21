Командование Воздушных Сил Украины встретилось с делегацией ВВС Бангладеш

Во время двусторонних переговоров, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак ознакомил высокопоставленных гостей с современным состоянием отечественных Воздушных Сил и перспективой их развития.

Во время встречи члены иностранной делегации проявили заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в авиационной сфере.

В завершение переговоров Командующий Военно-Воздушных Сил Вооруженных Сил Народной Республики Бангладеш маршал авиации Мухаммед Энамул Бари поблагодарил за возможность посетить Украину и ознакомиться с повседневной деятельностью Воздушных Сил. Он отметил, что эта встреча является хорошим началом для дальнейшего двустороннего военного сотрудничества.

Согласно программе пребывания иностранной военной делегации в Украине, гости посетят в Василькове бригаду тактической авиации, где ознакомятся с повседневной деятельностью авиационной воинской части. Также они побывают на Государственном предприятии «Антонов», Государственной компании «Укрспецэкспорт», Государственном предприятии «Завод 410 гражданской авиации» и на Запорожском акционерном обществе «Мотор Сич».

Визит иностранной военной делегации в Украину продлится до 23 марта.