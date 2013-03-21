Кабмин увеличил размер дополнительного денежного вознаграждения военнослужащих

В частности, вышеупомянутым Постановлением его название изложено в следующей редакции: «Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел и лиц начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты Государственной службы чрезвычайных ситуаций».

Кроме того, постановлением Кабинета Министров предусмотрено:

1. Установить ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение:

1) военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые занимают должности в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил и Морской охраны Государственной пограничной службы, должности в воинских частях, подразделениях, заведениях, учреждениях и организациях Вооруженных Сил (по перечню согласно приложению), должности наземных авиационных специалистов, обеспечивающих безопасность полетов самолетов и вертолетов, в воинских частях и подразделениях Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил, должности в воинских частях и подразделениях высокомобильных десантных войск и специального назначения Вооруженных Сил, и военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы) летного состава Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы – в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение;

2) военнослужащим Вооруженных Сил (кроме указанных в подпункте 1 настоящего пункта, и военнослужащих срочной военной службы):

с 1 апреля 2013 г. – в размере, не превышающем 20 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 сентября 2013 г. – в размере, не превышающем 40 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 января 2014 г. – в размере, не превышающем 60 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 апреля 2014 г. – в размере, не превышающем 80 процентов месячного денежного обеспечения;

с 1 июля 2014 г. – в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение;

3) лицам начальствующего состава, которые проходят службу на должностях летного состава органов и подразделений гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, – в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение.

Этим же Постановлением, Министерству обороны определено обеспечить осуществление расходов, связанных с вступлением в силу этого постановления (в пределах расходов на оплату труда, предусмотренных Министерству в Государственном бюджете Украины на 2013 год), а Министерству финансов (при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украина на 2014 год) предусмотреть расходы на постепенное повышение ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил до размера, не превышающем месячное денежное обеспечение.