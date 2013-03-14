В ВМС обсудили вопросы взаимодействия с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям

В коллективном разговоре, проходившем под председательством командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Юрия Ильина, приняли участие заместители командующего, начальники управлений, отделов и служб командования ВМС, командиры воинских частей флота, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Севастопольской городской государственной администрации, Севастопольского отряда Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин, открывая совещание, напомнил присутствующим, что согласно Указу Президента Украины относительно усовершенствования в стране административной системы управления, проведен ряд определенных мер реорганизационного характера. В частности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям ныне входит в состав Министерства обороны Украины.

- Мы впервые проводим такое совещание, чтобы определить пути нашей дальнейшей совместной работы, налаживания действенного взаимодействия с целью повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, а главное - их недопущения на территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, - отметил руководитель военного округа. Он добавил, что совещанию предшествовала кропотливая работа созданной совместным решением в начале текущего года совместной рабочей группы.

В свою очередь, начальник Территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Севастополе генерал-майор милиции Геннадий Сухорученков, временно исполняющий обязанности начальника Главного Территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике Крым полковник службы гражданской защиты Виктор Кучера и начальник управления по вопросам гражданской защиты Севастопольской ГГА Мирослав Сагайдак во время совещания подчеркнули наличие тесного сотрудничества с украинским флотом во время ликвидации лесных пожаров и других чрезвычайных ситуаций, происходящих в регионе. Одновременно они отметили важность углубления взаимодействия и повышения эффективности в связи с известными решениями по совершенствованию административной системы управления.

На совещании проанализировали состав и состояние воинских частей и подразделений ВМС ВС Украины, территориальных управлений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, определенных к выполнению задач при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и на море. Стороны определили организацию управления и порядок привлечения сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации в определенной зоне ответственности, в том числе и на море, выяснили существующие проблемные вопросы, которые могут возникнуть во время проведения совместных мероприятий, обсудили пути их решения.