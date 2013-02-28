Министр рассказал о цели фонда "Защитник Отечества - спаситель"

20:29, 28 февраля 2013
Армия
0 0

Цель благотворительного фонда "Защитник Отечества - спаситель" - в критический момент спасти жизнь военнослужащему.

Об этом заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев во время встречи с представителями Совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти в Клубе Кабинета Министров Украины.

- Когда спасаешь жизнь человеку, нередко, кроме высокопрофессиональных действий врачей, необходимы ценные медикаменты, которые стоят десятки тысяч. С этой целью мною принято решение о создании фонда "Защитник Отечества - спаситель" - это благотворительная организация, работа которой будет направлена ​​на быстрое оперативное предоставление медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в критический момент, - рассказал Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства сообщил, что наполнение этого Фонда будет происходить за счет пожертвований меценатов. Он отметил, что лично сделает благотворительный взнос.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter