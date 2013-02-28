Министр рассказал о цели фонда "Защитник Отечества - спаситель"

Об этом заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев во время встречи с представителями Совета председателей общественных советов при органах исполнительной власти в Клубе Кабинета Министров Украины.

- Когда спасаешь жизнь человеку, нередко, кроме высокопрофессиональных действий врачей, необходимы ценные медикаменты, которые стоят десятки тысяч. С этой целью мною принято решение о создании фонда "Защитник Отечества - спаситель" - это благотворительная организация, работа которой будет направлена ​​на быстрое оперативное предоставление медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в критический момент, - рассказал Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства сообщил, что наполнение этого Фонда будет происходить за счет пожертвований меценатов. Он отметил, что лично сделает благотворительный взнос.