Сборная команда Академии сухопутных войск стала серебряным призером Кубка Львовской области по рукопашному бою
12:18, 18 ноября 2014Армия
0
Представители Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного заняли второе общекомандное место в Кубке Львовской области по рукопашному бою среди взрослых, который недавно проводился в городе Пустомыты Львовской области.
mil.gov.ua
Военный вуз был представлен во всех весовых категориях, но в личном первенстве победы были одержаны в двух весовых категориях, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
Так, в весовой категории 65 кг первое место завоевал курсант Александр Федотов. В категории до 80 кг третье место завоевал курсант Максим Чернецкий.
Все победители в весовых категориях были награждены дипломами, а сильнейшие в командном зачете - кубками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter