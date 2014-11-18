Сборная команда Академии сухопутных войск стала серебряным призером Кубка Львовской области по рукопашному бою

Военный вуз был представлен во всех весовых категориях, но в личном первенстве победы были одержаны в двух весовых категориях, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Так, в весовой категории 65 кг первое место завоевал курсант Александр Федотов. В категории до 80 кг третье место завоевал курсант Максим Чернецкий.

Все победители в весовых категориях были награждены дипломами, а сильнейшие в командном зачете - кубками.