К охране общественного порядка Мариуполя привлечены совместные патрули военных и активистов

Ежедневно проводится инструктаж и проверка готовности личного состава совместных патрулей. Общее руководство действиями патрульных осуществляют офицеры Вооруженных Сил Украины из структур по работе с общественностью в зоне проведения АТО.

- С недавних пор в городе выполняют служебные задачи пять патрулей, которые будут следить за порядком возле железнодорожного и автобусных вокзалов, а также в других местах с большим скоплением населения, - отметил старший по организации совместного патрулирования в городе Мариуполь.

По словам военного руководства, в планах - увеличение количества патрульных и расширение зоны ответственности патрулей к самым отдаленным окраинам Мариуполя, а также улучшение их технической оснащенности.