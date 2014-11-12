Украинская делегация ознакомилась с особенностями военного образования в Польше

Визит состоялся с целью учета польского опыта, а также опыта НАТО в подготовке обновленной Концепции развития системы военного образования в Украине, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Рабочая поездка была организована в рамках программы Альянса по совершенствованию военного образования. В ней приняли участие представители Национального университета обороны Украины и высших военных учебных заведений Вооруженных Сил во главе с представителем Департамента военного образования и науки Министерства обороны полковником Олегом Прохоровым. От польской стороны руководителем рабочей встречи выступил советник министра обороны Польши Бронислав Пацек.

Представители Национальной академии обороны и видовых военных академий Польши ознакомили наших делегатов со структурой своих учебных заведений, требованиями к абитуриентам и порядком и спецификой подготовки офицерских кадров. А офицеры Департамента кадров Министерства обороны Польши разъяснили украинским коллегам порядок общей подготовки польских военнослужащих, сроки и условия их подготовки на различных курсах обучения, особенности обучения за рубежом и участия в миротворческих миссиях.

По результатам визита на уровне экспертов состоялось обсуждение практических вопросов подготовки проекта обновленной Концепции реформирования военного образования в Украине.