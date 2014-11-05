Фонд BrainBasket и Минобороны будут обучать информационным технологиям участников АТО и переселенцев

Участие в мероприятии приняли: заместитель Министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед, председатель правления Фонда BrainBasket Яника Меріло, директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатій, координатор программ образования и развития «Центра занятости Свободных людей» Елена Фалалеева, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Одной из составляющих социальной защиты в вооруженных силах является социальная и профессиональная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы. Особенно актуальным данный вопрос становится в период проведения антитеррористической операции. Это обусловлено увеличением количества военнослужащих, которые будут уволены после объявления демобилизации. Учитывая указанное, возникает объективная необходимость создания для них благоприятных условий и системы ранней помощи и адаптации", - отметил, открывая пресс-конференцию, заместитель министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед.

Образовательный Фонд BrainBasket запускает проект Coding for Future по обучению участников АТО и переселенцев основам тестирования программного обеспечения, который будет запущен вместе с партнерскими тренинговыми центрами и общественной инициативой «Центр занятости Свободных людей» при поддержке Министерства обороны Украины в Киеве. Проект позволит бывшим участникам АТО и людям, пострадавшим от боевых действий, бесплатно научиться навыкам тестирования программного обеспечения.

По словам Председателя правления Фонда BrainBasket Яніки Меріло, Coding for Future - это программа обучения, призвана помочь и поддержать людей, пострадавших от военных действий, посредством обучения новой и перспективной IT-профессии.

"Некоторые учебные группы из участников АТО уже начали работу. В целом же предполагается три варианта обучения: компьютерные классы при госпиталях и реабилитационных центрах, онлайн-обучение и занятия в тренинговых центрах. Для большего удобства предполагается, что занятия будут поделены на модули, с возможностью изменения формата обучения", - рассказала Яника Меріло.

По словам директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталия Андронатія, сейчас в Украине нет ни одного военного госпиталя, где не проходили бы лечение участники АТО. Поэтому, по его мнению, начать работу по их социальной адаптации нужно уже там, а инициатива, о которой идет речь, является чрезвычайно актуальной и нужной.

Освоить профессию Младшего инженера по тестированию по в рамках проекта Coding for Future могут бывшие участники АТО или люди, которые были вынуждены сменить место жительства. Предполагается, что обучение будет длиться 3 месяца, после чего будет получен соответствующий сертификат. После успешного окончания программы участникам помогут трудоустроиться в IT-компаниях.

По убеждению Елены Фалалеевой, координатора Программы обучения и развития «Центр занятости Свободных людей» который сотрудничает с BrainBasket в рамках проекта Coding for Future в направлении IT-образования, важным для участников проекта будет не только освоения новых знаний, но и знакомство и общение людей, их желание идти к своей цели.