На Черниговщине психологи определили направления работы помощи бойцам АТО

К работе привлекались практикующие психологи, офицеры структур по работе с личным составом воинских частей и учреждений гарнизона, работники социальных служб и волонтеры.

Присутствующие обменялись опытом работы, обсудили ряд актуальных вопросов по улучшению психологической подготовки и поддержки воинов к выполнению боевых задач в зоне АТО, осуществление психологического сопровождения семей военнослужащих, потерявших своих близких, оказания психологической и медико-социальной реабилитации раненым бойцам.

Собственными наработками по оказанию психологической помощи военным, которые выполняют боевые задачи непосредственно в зоне АТО, и прибывшим в места постоянной дислокации на восстановление боеспособности поделились военный психолог капитан Андрей Козінчук и кандидат психологических наук Виктор Мозговой.

В частности, они представили методики, которые базируются на использовании эффективных техник психофизиологической саморегуляции. Также присутствующие рассмотрели пути внедрения иностранного опыта по оказания кризисной психологической помощи.