В Национальном университете обороны завершился Ориентационный курс Общей политики и обороны ЕС

Мероприятие, которое проводилось, входит в программу «Восточного партнерства ЕС», и поэтому открыто для всех 6 стран-партнеров. В частности, в курсе приняли участие около 400 участников из 20 стран мира, а также 24 лекторы из заведений, университетов и неправительственных организаций ЕС.

По убеждению начальника Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского генерала-лейтенанта Василия Телелима, факт проведения в Украине этого курса является уникальным событием не только для университета, но и для всего государства в целом, ведь является безоговорочным свидетельством поддержки и помощи нашей стране со стороны всего европейского сообщества.

- Отношения Украины с ЕС вышли на качественно новый уровень, и эта встреча является убедительным тому подтверждением, - отметил он, и добавил, что все вопросы, которые рассматривались в ходе обучения, были актуальными и вызвали интерес к их рассмотрению в дальнейшем.

В частности, в течение Ориентационной курса слушатели, научно-педагогический состав и научные сотрудники университета получили из первоисточников самую актуальную информацию относительно сущности, целей и задач Общей политики безопасности и обороны Европейского союза, процедурах антикризисного управления, миссиях, операциях ЕС и т.д.

- Упомянутый курс имеет большое значение для Украины как страны, которая активно участвует в формировании Европейского безопасной среды, а также для стран ЕС и стран Восточного партнерства, - отметил директор курса доктор Джозеф Рейхл (Европейский оборонный колледж, Австрия).

- Когда в свое время я учился в военной академии в Вене, никогда не думал, что Австрия станет членом ЕС, ведь наша страна в то время поддерживала нейтралитет, - рассказывает бывший министр обороны Австрии, а ныне преподаватель Ориентационной курса Общей политики безопасности и обороны ЕС доктор Австрийского европейского института Вернер Фаслабенд. - Мы прошли немалый путь и почти двадцать лет назад вступили в ЕС. И сегодня никто не думает, что могло быть иначе. Аналогичную ситуацию наблюдаю сейчас в Украине, но осложненную через отношения с северным соседом. Однако Европа является общим нашим континентом. ЕС предоставляет возможность странам жить свободно и независимо, совместно участвовать в мировом развитии.