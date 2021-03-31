Швейцария впервые разрешит женщинам-военнослужащим носить женское нижнее белье.
Об этом пишет BBC со ссылкой на местные СМИ.
Читайте такжеВ Украине фиксируют вспышку бытовых ссор: 74 человека погибли в прошлом году из-за домашнего насилияСтандартная форма, выдаваемая военнослужащим в Швейцарии, включает только мужское нижнее белье свободного кроя, которое часто оказывается большим и неудобным для женщин.
Однако в ближайшее время женщины-военнослужащие смогут протестировать два комплекта женского нижнего белья - для летнего и зимнего периодов.
Власти надеются, что нововведение поможет сделать армию более привлекательной для женщин. Сегодня в вооруженных силах Швейцарии женщины составляют около 1%, однако их количество планируют увеличить количество до 10% к 2030 году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Запрет абортов в Польше: украинцы вышли на акции солидарности с польскими женщинами (фоторепортаж)
- Ответ на дискриминацию секс-меньшинств в Польше и Венгрии: Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ"
- Шеф-редактора газеты Bild отстранили от работы из-за обвинений со стороны коллег-женщин
- В Турции начались протесты из-за выхода страны из конвенции о защите женщин
- Сенат США впервые утвердил трансгендера на должность в Белом доме
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram