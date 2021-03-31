По стандарту швейцарская армия выдает женщинам-военнослужащим только мужское нижнее белье.

Швейцария впервые разрешит женщинам-военнослужащим носить женское нижнее белье.

Об этом пишет BBC со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеВ Украине фиксируют вспышку бытовых ссор: 74 человека погибли в прошлом году из-за домашнего насилияСтандартная форма, выдаваемая военнослужащим в Швейцарии, включает только мужское нижнее белье свободного кроя, которое часто оказывается большим и неудобным для женщин.

Однако в ближайшее время женщины-военнослужащие смогут протестировать два комплекта женского нижнего белья - для летнего и зимнего периодов.

Власти надеются, что нововведение поможет сделать армию более привлекательной для женщин. Сегодня в вооруженных силах Швейцарии женщины составляют около 1%, однако их количество планируют увеличить количество до 10% к 2030 году.

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Перевод: Катерина Комолова