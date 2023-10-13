Российские государственные пропагандисты призывают захватить остров, чтобы установить контроль над регионом.

Россия пытается дестабилизировать регион Балтийского моря, а российские государственные пропагандисты призывают захватить остров Готланд для установления контроля над регионом на фоне вероятности, что РФ планирует соответствующее вторжение на 2028 год.

О таком желании россиян заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Президент сообщил, что сегодня из Одессы обратился к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил - это формат регионального сотрудничества на севере Европы с участием Соединенного Королевства, Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Норвегии.

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"Встреча состоялась на шведском острове Готланд, и это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долговременной надежной защите наших стран, наших людей. Если взглянуть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призвали захватить этот остров. Готланд - это контроль над всем регионом. И этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать", - подчеркнул Зеленский.

"Когда я обращался в шведский парламент в 2022-м году, в начале полномасштабной войны, я говорил именно об этом - насколько важно быть сильными всем в Европе, во всех частях континента, в каждой такой стратегической точке, как Готланд, от которой зависит общая безопасность. И, кстати, я благодарен за сегодняшнее итоговое заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил. Сильное заявление. Поддержка Украины", - добавил глава государства.

В частности, в заявлении говорилось о поддержке пути Украины в НАТО и о четком осуждении российской агрессии, а также о готовности помогать Украине должным образом до победы в войне.

НАТО готовится к возможному нападению со стороны РФ

Как известно, в сентябре страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) и партнеры проводили крупные военно-морские учения с участием около 30 кораблей и более 3000 западных военнослужащих, которые впервые отрабатывали реагирование на возможное нападение России.

Сегодня одна из мониторинговых групп сообщила, что США подняли самолеты с баз НАТО, чтобы начать воздушную разведку с побережья Румынии. В центре внимания американских Bombardier Challenger 650 и Boeing P-8A Poseidon - временно оккупированный Крым и южные области Украины.

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