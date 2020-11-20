В микрофинансовой организации находятся девять заложников и один вооруженный человек.

В пятницу, 20 ноября, на проспекте Церетели в Тбилиси вооруженный мужчина захватил здание микрофинансовой организации NBC (Бизнес Капитал).

Как сообщает Rustavi 2, злоумышленник взял в заложники около 10 человек.

В свою очередь, глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сообщил, что в заложниках оказались девять человек, пишет Новости-Грузия.

Ранее Грузия Online со ссылкой на очевидцев сообщало, что в офис компании ворвались пять человек. По словам Сирадзе, грабитель взял заложников в одиночку.

"По нашей информации, в микрофинансовой организации находятся девять заложников и один вооруженный человек", - сообщил он.

Сирадзе также призвал СМИ прекратить прямую трансляцию с места происшествия, поскольку это может создать угрозу для жизней сотрудников правоохранительных органов и заложников.

В NBC также прокомментировали произошедшее, заявив, что их первоочередной задачей является безопасность сотрудников.

"Наша компания находится в координации с Министерством внутренних дел. Мы действуем в соответствии с их инструкциями. В рамках своих возможностей, мы сделаем все для того, чтобы процесс завершился мирно", - заявили в МФО.

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Пока неизвестно, озвучил ли злоумышленник какие-либо требования. Ранее СМИ сообщили, что двое заложников были освобождены.

Также сообщается, что офис NBC расположен на первом этаже десятиэтажного жилого дома. Поэтому планируется эвакуация жильцов, а также сотрудников коммерческих объектов, прилегающих к месту происшествия.

Захват заложников в Грузии: что было раньше

Напомним, в октябре в грузинском городе Зугдиди произошло нападение на филиал банка "Банк Грузии". В заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии". Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

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Автор: Александр Топчий