Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Общие вещи, о которых говорилось в его инаугурационной речи, являются очень тревожными.

В первые сто дней важнейшими для Трампа вопросами будет борьба с инфляцией и вопрос контроля над миграцией. И для этого он хочет высвободить себе руки от войны в Украине.

Меня в этой речи поразило, что он упомянул о расширении территории США. То есть, все эти фразы о Панамском канале, Гренландии и Канаде, которые он ранее говорил не один раз, это не просто работа на публику. Фактически, Трамп перед всем миром сказал, что для великих держав, таких как США, есть одни правила, а для более слабых государств правила другие. Очевидно, к этой категории он относит Украину. И эти слабые государства должны учитывать интересы больших. То есть, можно сказать, что он отрицает принцип нерушимости границ - один из основополагающих принципов современного международного права.

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О чем это свидетельствует? Что его мировоззрение, взгляд на международные отношения радикально не отличается от мировоззрения Путина. И поэтому встреча (или разговор), которую они планируют с Путиным, имеют для нас тревожную подоплеку. Надо посмотреть, насколько будет соблюдаться принцип "ничего об Украине без Украины".

В общем, хотелось бы, чтобы первой состоялась встреча президента США с президентом Украины, а не с Путиным. Также я рассчитываю наконец увидеть план Трампа по прекращению войны в Украине. И не исключаю, что на определенном этапе к нам доберется его эмиссар, который так и не приехал до инаугурации.

Что делать украинской власти и дипломатам в связи со сменой американской администрации? Никогда не сдаваться.

Во-первых, надо налаживать диалог с администрацией Трампа. Он должен быть стратегическим, то есть происходить постоянно и со всеми политическими игроками в США. Нужно, чтобы этот диалог был как диалог США и Израиля.

Во-вторых, пытаться достучаться до Трампа, искать людей в его окружении, таких лидеров, которые могут донести до него наши аргументы. Стоит понимать, что нравится нам это или нет, Трамп - президент США. Нам придется работать с ним, и надо учитывать методы его работы, эмоциональность, самовлюбленность, привычку не слушать экспертов.

В-третьих, надо активнее работать с общественностью в США, появляться на медиаплощадках. Сейчас это будет делать сложнее. Но этим должны заниматься люди, которые умеют говорить на языке, понятном американским политикам, чтобы они прислушивались к нашим аргументам.

Это то, что мы должны делать в США. Но нужно разговаривать и с нашими европейскими коллегами. Чтобы они не просто рассуждали, что делать, что из-за Трампа нужны какие-то сверхусилия, а действительно делали эти сверхусилия. Чтобы, скажем, они были готовы заплатить за американскую помощь Украине.

Кроме того, следует существенно повысить внутреннюю компоненту. Нужно, чтобы в украинском обществе все не надеялись на Трампа: что он придет и решит все проблемные вопросы. А чтобы было понимание: без нас никто ничего не решит. Нужно новое качество управления государством. Нужно перевести жизнь на военные рельсы, подчинить все достижению положительных результатов.

Но главный вопрос - это остановить Путина. Ведь без перехвата стратегической инициативы и остановки продвижения РФ, любые переговоры будут переговорами под диктат России.

Олег Шамшур, экс-посол Украины в США