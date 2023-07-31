Применение ядерного оружия имело бы серьезные последствия для РФ, заявил представитель Совета нацбезопасности США.

В Белом доме назвали безрассудными и безответственными слова зампреда главы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Россия может применить ядерное оружие в случае успешного контрнаступления Украины.

"Применение ядерного оружия в Украине - или где бы то ни было - было бы катастрофическим для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", - цитирует представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов CNN.

По его словам, пока США не видят никаких признаков того, что Россия готовится прибегнуть к ядерному оружию. "Мы продолжаем внимательно следить за происходящим, но пока не видим ни причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - добавил он.

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Ядерные угрозы Медведева

30 июля экс-президент РФ заявил, что России "пришлось бы" пойти на использование ядерного оружия, если бы наступление Украины удалось и она освободила захваченные Россией территории.

Как известно, Медведев не впервые прямо угрожает применить ядерное оружие. Например, в марте он "предостерегал" Украину от попыток деоккупировать Крым. Позднее он заявлял, что перспектива ядерной войны растет с каждым днем.

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