Оба военачальника дружат несмотря на кадровые решения, а также тепло отзываются друг о друге.

Экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не только тесно сотрудничали с начала крупного вторжения РФ в Украину, но и стали настоящими друзьями.

Как говорится в материале The Washington Post, поначалу вторжение общения между двумя военачальниками не сложилось. По словам Залужного, под конец первого разговора у него было ощущение, что "я разговариваю сам с собой". Он полностью прекратил общение с Милли на неделю.

"Откровенно говоря, из-за своей молодости и глупости я признаю, что это была моя ошибка. Это была настоящая катастрофа", - сказал Залужный.

Впрочем, со временем контакты между Залужным и Милли стали регулярными. Генералы сблизились. В течение 19 месяцев Залужный и Милли часами обсуждали развитие событий на поле боя во время регулярных звонков. Выход Милли на пенсию 30 сентября означал конец рабочих отношений, которые Залужный описал как критические для успехов Украины на поле боя. Теперь он должен наладить отношения с преемником Милли, генералом ВВС Чарльзом К. Брауном-младшим. Два генерала не разговаривали с тех пор, как Браун вступил в должность на прошлой неделе.

Впрочем, Залужный надеется, что его личная связь с Милли будет продолжаться. Генерал признался, что набрался опыта от своего американского коллеги. Залужный также приписывал Милле привлечение других генералов НАТО на сторону Украины.

"Даже не представляю, если бы это был кто-то другой. Мы дружим. Это трудно представить. Он взрослее, но он крутой", - сказал Залужный.

Были споры

Генералы, конечно, заинтересованы в сокрытии разногласий между ними или их правительствами. Тем не менее, отношения между Милли и Залужным менялись на протяжении войны с дружеских на натянутые в важные моменты. В частности, они спорили о поставках Украине истребителей F-16.

"Я был упрямым, как и он. Но он был умнее, а я глупее. В конце концов я сдался", - вспомнил Залужный переговоры по самолетам

До сих пор не понятно, кто был прав, но с тех пор Байден согласился разрешить передачу F-16 Киеву.

"Он - человек. В его страну вторглись сотни тысяч российских военных ... Его прижали к стене. Уровень давления интенсивный. То, что кто-то немного злится, совершенно нормально. И я понял это. Я в 5000 милях", - прокомментировал Милли.

Разговоры между Залужным и Милли происходили по одинаковому сценарию. Залужный давал Милли свою оценку происходящему на поле боя. Милли отвечал отчетом разведки. Затем они переходили к ресурсам: что нужно Украине на следующие 30, 60 или 90 дней. Еще были споры.

"Я всегда с ним спорю, но эти разногласия смягчало взаимное уважение", - говорил Залужный.

Украинский генерал назвал Милли "внешним источником силы", к кому можно позвонить, когда он чувствует себя в тупике.

От профессионального к личному

В одном разговоре незадолго до вторжения Путина Милли перешел от профессионального к личному. Он спросил Залужного, где будет его семья, пока он будет командовать украинскими силами.

Залужный ответил, что его жена Елена и дети останутся в Киеве. Одна из двух его дочерей, получивших медицинское образование, должна была лечить раненых; другая будет служить в армии.

"Мы будем драться и умрем в Киеве, если потребуется", - сказал ему Залужный.

"Тогда я сказал:" Вау! Это серьезные ребята. И в моем понимании он просто представитель украинского народа. И он полностью предан защите своей страны", - вспомнил Милли.

Милли и Залужный договорились дружить несмотря на кадровые решения. Украинский генерал вспомнил, что после официальных встреч они могли поговорить как старые друзья. Такими же эмоциями поделился и Милли.

"Тот факт, что люди перемещаются или их заменяют, является делом рутинным. У меня очень хорошие отношения с генералом Залужным, но войну нельзя выиграть или проиграть благодаря этой дружбе", - сказал Милли.

Отставка Марка Милли - что сообщалось

В мае текущего года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил о замене главы Генерального штаба США. Уже тогда стало известно, что возглавить объединенный комитет начальников штабов США может Чарльз Брауну, которого называют протеже Байдена.

Марк Милли был назначен на эту должность в 2019 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Накануне истечения срока полномочий Милли Трамп обвинил высокопоставленного военного чиновника в тайных переговорах с Китаем за его спиной. Генерал ответил, что " примет соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своей семьи после заявлений бывшего президента.

Милли возглавлял комитет на протяжении всей полномасштабной войны в Украине и запомнился, как решительный сторонник нашей страны. Он выступал за отправку в Киев оружия на миллиарды долларов и критиковал Москву за развертывание "кампании террора" против мирного населения.

Вас также могут заинтересовать новости: