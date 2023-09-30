Артист рассказал, что виделся с Залужным несколько раз.

Музыкант и воин ВСУ Коля Серга, основавший "Культурный десант", высказался о главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном. Артист познакомился с ним недавно.

"Несколько месяцев, как мы познакомились. Дело в том, что Валерий Федорович обо мне знал очень давно. С момента, наверное, как "Культурный десант" уже обрел расширение. И он знал, что когда нужно было человека перевести к нам, артиста, то все это делалось через Генштаб. И они понимали, что мы делаем, видели результаты деятельности, поэтому способствовали максимально, ну и сейчас способствуют", - пояснил Серга в интервью для Андрианы Кучер.

По словам артиста, он встречался с Залужным примерно четыре раза. С ним Серга говорил о культуре. Певец отметил, что общение с Залужным его очень вдохновляло.

"Как правило, это доклад. Я прихожу и рассказываю о том, что было сделано, что планируется делать, и получаю задание. Встречи с Залужным очень лаконичны, они очень содержательны, они очень вдохновляют. Я могу сказать, что на тот момент, когда я попал к Валерию Федоровичу на встречу, я был истощен, просто все время войны работал без выходных", - вспомнил артист.

Серга отметил, что иногда ему казалось, что работы очень много, а он с ней не успевает справиться. Когда-то его особенно огорчило то, что он узнал о планах сократить оркестр одной из бригад. Тогда музыкант решил встретиться с Залужным.

"И я хотел встретиться, чтобы доказать, что оркестр должен существовать. Если мы сейчас их (участников оркестра - УНИАН) умножим на ноль, то мы вообще потеряем всю культуру в армии, и нам нельзя этого делать. Потому что ее как раз не хватает. Очень долгое время, шаг за шагом, ее уничтожали, потому что наш враг, который над этим работал, очень активно и очень долго, он понимает, что все начинается с культуры поведения, с культуры взаимодействия, досуга. И я пришел спасать оркестр, ушел настолько вдохновленным, я не знаю, как будто я с какого-то отдыха двухнедельного вернулся. Очень вдохновила встреча с Валерием Федоровичем", - рассказал музыкант.

Больше всего его поразило то, что во время разговора Залужный все услышал и все понял. Кроме этого, Серга отметил его прогрессивные взгляды.

"Он все слышит, он все видит, он все понимает. У него очень прогрессивное мышление, очень прогрессивное. И он умеет решать вопросы очень быстро", - признался артист.

Напомним, ранее Серга вспомнил, как поставил на место пророссийскую бабушку в Дружковке.

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