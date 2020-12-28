По данным полиции, фургон подорвал местный житель Энтони Куинн Уорнер, который погиб на месте.

Полиция американского Нэшвилла подозревает местного жителя в подрыве фургона, который произошел 25 декабря.

Об этом заявил прокурор США по Среднему округу штата Теннесси, сообщает CNN.

По их данным, взрыв автомобиля организовал Энтони Куинн Уорнер.

«На основе полученных доказательств мы пришли к выводу, что Энтони Уорнер организовал взрыв. Он был на месте взрыва и погиб», - отметил окружной прокурор Дональд Кокран.

По его словам, эти данные были получены по итогам проведенного ДНК-теста останков, обнаруженных на месте взрыва.

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Его мотивы остаются неизвестными. Полиция отмечает, что нет свидетельств причастности к преступлению других лиц.

По данным AP, 63-летний Уорнер имел опыт работы с электроникой и сигнализацией, а также работал консультантом по компьютерам.

Взрыв в Нэшвилле: что известно

В пятницу, 25 декабря, в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси взорвалось авто.

В результате инцидента были ранены 3 человека и повреждены десятки зданий. Власти расценивают взрыв как преднамеренный акт.

По данным полиции, правоохранители около 5:30 по местному времени (13:30 по Киеву) прибыли на вызов относительно выстрелов в центре города. Там они увидели припаркованный фургон, из которого раздавалось записанное аудиосообщение о том, что бомба взорвется через 15 минут. Полицейские вызвали саперов и начали эвакуацию людей из близлежащих зданий. В 6:30 автомобиль взорвался.

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Автор: УНИАН