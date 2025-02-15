РФ эвакуирует свои военные активы из Сирии.

За последние несколько дней в проливе Ла-Манш были зафиксированы шесть российских военно-морских и торговых судов, которые перевозили боеприпасы из Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что за кораблями следят Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы. Они подтвердили, что россияне продолжают выводить свои войска из Сирии после свержения в декабре диктатора Башара Асада.

Отмечается, что РФ эвакуирует свои военные активы из Сирии. В Минобороны Британии назвали это "ударом по амбициям Москвы на Ближнем Востоке".

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"Эти корабли отступали из Сирии после того, как Путин бросил своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов. Это показывает, что Россия ослабла, но по-прежнему представляет угрозу", - сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

В агентстве подчеркнули, что РФ надеется сохранить возможность использовать военно-морские и военно-воздушные базы в Сирии при новом руководстве страны.

В Минобороны Британии подчеркнули, что вывод боеприпасов из Сирии свидетельствует о том, что приоритет России в войне в Украине повлиял на ее способность удерживать Асада у власти. Помимо этого в агентстве напомнили, что 12 февраля российский диктатор Владимир Путин провел первый телефонный разговор с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В Сирии назвали условие для сохранения Россией баз на своей территории

Ранее министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что его страна открыта для того, чтобы позволить России сохранить военно-воздушную и военно-морскую базы на побережье Средиземного моря, пока любое соглашение с Кремлем будет отвечать интересам страны. Он отметил, что отношение РФ к новому сирийскому правительству "значительно улучшилось" после падения диктатора Башара Асада в декабре.

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