Президентские выборы в США должны состояться в ноябре этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победителю президентских выборов в Соединенных Штатах Америки в любом случае придется считаться с мнением американцев в вопросе Украины.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, боится ли он возвращения Дональда Трампа в Белый дом так же, как европейские партнеры. Президент высказался по этому поводу в интервью французским Le Monde и BFMTV.

"Если американское общество не изменит своего отношения к Украине, к нашим общим ценностям, к Путину как врагу демократии номер один, то независимо от того, кто будет президентом - Байден или Трамп - он будет учитывать общественное мнение", - сказал Зеленский.

Что Трамп говорит об Украине и войне с Россией

Как известно, летом 2022 года бывший американский президент заявил, что Путин не хотел начинать войну против Украины, однако теперь получит всю страну, "раз уж начал".

Кроме того, Трамп считает, что украинцам следовало отказаться от оккупированного Россией Крыма и вступления в Североатлантический Альянс.

Уже позже он заявлял, что имеет "мирный" план для окончания войны в Украине - Трамп пообещал закончить ее за 24 часа в случае победы на выборах в этом году.

Венгерский премьер Виктор Орбан после встречи с Трампом сказал, что тот "не даст ни копейки" Украине и война закончится.

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