В частности, он обещал остановить войну за 24 часа.

В ноябре 2024 года в США состоятся президентские выборы. Одним из кандидатов на должность является Дональд Трамп, известный, в частности, своими громкими заявлениями относительно войны в Украине.

The Times напомнило, что он обещал прекратить войну в Украине в первый день его пребывания в должности. Эти заявления, кажется, основываются на его самоуверенности как участника переговоров, отмечает издание. Он также отказался говорить о своих надеждах относительно того, какая сторона выиграет войну.

Однако этим заявления Трампа не ограничились. В феврале он сказал, что не будет защищать страны НАТО от России и будет "поощрять" Москву "делать все, что им заблагорассудится". Страны Альянса экс-президент США неоднократно обвинял в том, что они не выполняют своих финансовых обязательств тратить по 2% ВВП на оборону.

Видео дня

"Во время своего первого срока он угрожал вывести США из НАТО, если страны не будут платить больше на оборону, что стимулировало большие дополнительные расходы. В видеообращении предвыборной кампании на тему "Предотвращение Третьей мировой войны" он говорил о необходимости "завершить процесс, который мы начали под моей администрацией, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО", – говорится в материале.

Выборы в США: вы могли это пропустить

Основными кандидатами на пост президента США по итогам выборов 2024 года считаются действующий лидер Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. Однако, по результатам опроса Bloomberg, Байден проигрывает Трампу во всех ключевых штатах: Аризоне, Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине, Неваде и Висконсине.

При этом значительная часть респондентов обеспокоена обоими кандидатами. Вопрос вызывает возраст Байдена, зато Трампа они считают опасным.

Издание Politico пишет, что перспектива победы Трампа на выборах беспокоит разведчиков США. Во время своего первого срока он стремился к изменениям в разведывательных агентствах. Не исключено, что в случае избрания на новый срок Трамп потребует пересмотреть работу разведки таким образом, что это может привести к беспрецедентному уровню ее политизации.

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