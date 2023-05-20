Накануне большой войны он забрал свою жену в свой кабинет, там они и встретили начало полномасштабного вторжения РФ.

Украинская разведка узнала о точной дате полномасштабного вторжения России 23 февраля. Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Мир наизнанку".

Глава украинских разведчиков заявил, что Кремль менял дату начала большой войны постоянно в течение двух недель. И окончательную информацию о нападении РФ Киев узнал примерно в 15:00 23 февраля, говорит Буданов:

"Около 15 часов 23 февраля мы окончательно получили информацию, что завтра в 4 утра оно (полномасштабное вторжение, - УНИАН.) должно начинаться... 23 февраля ночью были вызваны наши спецподразделения, они вооружились и ждали выезда в Гостомель...В 4 утра они отбыли по своим местам".

Глава ГУР говорит, что 23 февраля после обеда он забрал жену, они заселились в его кабинет. И после этого были самые страшные часы в ожидании нападения РФ.

Смотрите видео 13:03-14:25

Интервью Буданова Комарову

Накануне глава ГУР дал откровенное интервью украинскому ведущему Дмитрию Комарову, в котором рассказал, что россияне взяли бы Киев, если бы смогли стремительно высадить десант в Гостомеле.

Также Буданов выразил убеждение, что после поражения Россия видоизменится, и на ее территории появятся новые государства и образования. А еще он призвал не бояться ничего нового от РФ, потому что такого уже просто нет, украинцы уже к этому всему привыкли.

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