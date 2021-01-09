Греция из-за новой вспышки коронавирусной инфекции будет оставаться в режиме локдауна до понедельника, 18 января.
Читайте такжеВ Украине введен не локдаун, а жесткий карантин - СтепановОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя министра по вопросам гражданской защиты Греции Никоса Хардалиаса.
"Единственным изменением в режиме локдауну станет открытие 11 января детских садов, яслей и начальных школ", - говорится в сообщении.
В то же время розничные магазины и парикмахерские остаются закрытыми.
"Мы пойдем так, как движется остальная часть Европы, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.
В начале ноября Греция ввела в действие второй национальный карантин, чтобы остановить всплеск коронавирусной инфекции, при этом некоторые меры были ослаблены в праздничные дни.
Людям разрешается выходить из дома для работы, покупок, посещения врача или тренировок.
Заболеваемость в Греции, которая справилась с первой волной лучше, чем многие европейские страны, начала постепенно расти летом и резко выросла в середине октября.
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