Сейчас в море находятся три из четырех французских подводных лодок.

Франция повысила боевую готовность своих ядерных сил. Сейчас три из четырех атомных подводных лодок в последние несколько дней находились в море для маневров.

Об этом впервые сообщила бретонская региональная газета "Telegramme de Brest", имеющая лучший наблюдательный пункт на французской военно-морской базе Иль-Лонге, мысе в Брестском заливе. Известный военный журнал Air & Cosmos отметил, насколько необычно присутствие более одной французской атомной подводной лодки в резерве в море, предает издание FAZ.

Такое количество лодок, развернутых одновременно, происходит впервые за три десятилетия в качестве ответа на российские угрозы ядерным оружием. Каждая атомная подводная лодка может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет М51.

"В последний раз сразу три подводные лодки были развернуты за десять лет до окончания холодной войны во время американо-советского противостояния из - за ракет средней дальности в Европе", - подчеркнула газета The Times.

Военные эксперты заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон, который непосредственно командует силами ядерного сдерживания страны, принял решение о подводных лодках в связи с растущей угрозой.

Напомним, россияне взорвали часть боеприпасов возле энергоблока №1 Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: